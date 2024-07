Drei Auftritte in der Arena 2025 Zweites Zusatzkonzert für Ed Sheeran in Düsseldorf angekündigt

Doch das ist noch nicht alles: Am Montag wurde ein dritter Termin in Düsseldorf angekündigt: Wegen der großen Ticketnachfrage wurde die zweite Zusatzshow in der Merkur Spiel-Arena in den Verkauf gegeben: am Sonntag, 7. September. Mit drei Shows an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Düsseldorf ist das der Rekord bei der kommenden Tour.