Zwei Auftritte in der Arena 2025 Ed Sheeran spielt Zusatzkonzert in Düsseldorf

Weltstar Ed Sheeran hat die neuen Konzerte seiner Mathematics-Tour in Europa angekündigt. Auch in Deutschland stehen drei Termine im Kalender – unter anderem am 5. September in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Mit 65.000 Zuschauern wird das Konzert das größte sein, das es seit der Eröffnung der Arena in Düsseldorf gegeben hat, heißt es vom Veranstalter D.Live.