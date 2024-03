“Earth Hour“ am Samstagabend Düsseldorf wird dunkel für den Klimaschutz

Eine Stunde lang bleibt am Samstagabend das Licht an markanten Düsseldorfer Gebäuden aus. Unter dem Motto „Klima schützen, Demokratie stärken“ beteiligt sich die Stadt auch in diesem Jahr wieder an der „Earth Hour 2024“ – der Stunde der Erde. Die weltweiten Aktion will ein Zeichen für mehr Klimaschutz und eine starke Demokratie zu setzen. Am Samstag wird von 20.30 bis 21.30 Uhr das Licht an markanten Düsseldorfer Gebäuden gelöscht. Der World Wide Fund for Nature WWF betreut die Kampagne weltweit.