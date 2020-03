Wegen Corona mit Einschränkungen : Earth Hour 2020 - Düsseldorf schaltet das Licht aus

Düsseldorf Zum Schutz des Planeten Erde für eine Stunde das Licht ausschalten - das ist das Ziel der Umweltschutzaktion "Earth Hour" des WWF. Am Samstag ist es wieder soweit. Die Stadt Düsseldorf macht mit, wenn auch mit Einschränkungen, aufgrund der Corona-Pandemie.

"Licht aus!“ heißt es in Düsseldorf am Samstag ab 20.30 Uhr für eine Stunde unter anderem an Tonhalle, Lambertuskirche, Schlossturm, Rathaus und der Kaiserpfalz. Auch die angestrahlten Bäume an der Kö werden für eine Stunde abgeschaltet.