Mobilität in Düsseldorf : Tier erhöht Minutenpreis für seine E-Tretroller auf 19 Cent

Die E-Scooter von Tier in der Düsseldorfer Innenstadt. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Wer die E-Scooter von Tier mieten will, muss nun vier Cent mehr pro Minute zahlen. Deutschlandweit wird somit in Düsseldorf mit die höchste Gebühr verlangt. Bald werden aber auch andere Unternehmen ihre E-Tretroller in der Landeshauptstadt anbieten.

Von Hendrik Gaasterland

Nicht einmal zwei Wochen nach dem Start erhöht Anbieter Tier die Preise für seine E-Scooter – das allerdings nur in Düsseldorf. Der Minutenpreis kletterte in der Landeshauptstadt um vier auf 19 Cent, die Aktivierungsgebühr beträgt unverändert einen Euro. Neben München, Hamburg und Frankfurt/Main bezahlen die Düsseldorfer nun mit die höchste Mietgebühr für die Tier-Tretroller in Deutschland. In Köln werden zum Beispiel weiterhin 15 Cent pro Minute fällig.

„Wir passen unsere Preise aktuell in einigen Städten entlang der bestehenden Nachfrage an. Durch dynamisches Pricing wollen wir unseren Service zu einem Preis anbieten, der sich stärker als bisher fortlaufend an Nachfrage und Bedarf orientiert“, teilt ein Tier-Sprecher auf Anfrage mit. Er ergänzt: „Wir sind mit dem Start in Düsseldorf, wie auch in ganz Deutschland, sehr zufrieden und erhalten enorm viel positives Feedback von unseren Kunden.“