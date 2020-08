Mobil in Düsseldorf : E-Scooter kommen in die Stadtteile

Düsseldorf Während ein Anbieter seine Präsenz in Düsseldorf erhöht, hat ein anderer seine Flotte abgezogen. Zurzeit sind nur die Roller von drei Anbietern in der Landeshauptstadt unterwegs.

(ale) Das Angebot von E-Scootern in der Stadt ist weiterhin einigen Schwankungen unterworfen. Anbieter Lime erweitert jetzt bis Ende der Woche sein Geschäftsgebiet und bedient dann nach eigenen Angaben auch Stadtteile wie Vennhausen, Eller, Lierenfeld, Wersten, Bilk, Heerdt, Messe Unterrath und Mörsenbroich. Lime deckt dann nicht mehr 24,1 Quadratkilometer Fläche des Stadtgebietes, sondern 66 Quadratkilometer ab. Alexander Graf von Pfeil, General Manager bei Lime Deutschland. „Mit der Erweiterung unseres Betriebsgebietes wollen wir noch mehr Menschen motivieren, ihr eigenes Auto stehen zu lassen und auch außerhalb der zentrumsnahen Gebiete eine Möglichkeit schaffen, in der aktuellen Situation sicher, flexibel und an der frischen Luft unterwegs zu sein.” Und Alexander Graf von Pfeil hat auch einen Wunsch an die Stadt, der eine Mobilitätswende voranbringen soll: „Wir hoffen, dass eine ausreichende Anzahl an PKW-Parkplätze in Stellflächen für Fahrräder, Lastenräder und E-Scooter umgewandelt wird.”