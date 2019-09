Mobilität in Düsseldorf : Voi startet als dritter E-Scooter-Anbieter

Foto: Christoph Schroeter 10 Bilder Dritter Anbieter - E-Scooter von Voi in Düsseldorf.

Düsseldorf Nach Tier und Lime ist mit Voi ein dritter Anbieter von E-Scootern in Düsseldorf an den Start gegangen. Seit Freitagmorgen stehen die Miet-Roller in der Innenstadt verteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den Anfang in Düsseldorf machte bereits kurz nach Zulassung der E-Scooter in Deutschland im Juni der Berliner Anbieter Tier. Fast zwei Monate lang waren die grünen Scooter die einzigen im Stadtbild. Mitte August zog dann Lime aus San Francisco nach. Am Freitag, 13. September, startete dann mit dem schwedischen Anbieter Voi der dritte Anbieter.

Foto: Christoph Schroeter 7 Bilder Lime ist der zweite Anbieter von E-Scootern in Düsseldorf.

Voi ist derzeit der günstigste der drei Verleiher. Allen gemeinsam ist eine Grundgebühr von einem Euro pro Fahrt, ein Lime-Roller kostet dann 20 Cent pro Minute, Tier verlangt 19 Cent, Voi nur 15 Cent pro Minute.

Tier hat seine Flotte mittlerweile von 800 auf 1300 Roller erweitert. Lime ist mit rund 100 Rollern vertreten. Voi hat zum Start ebenfalls rund 100 Roller im Angebot.

Das Voi-Geschäftsgebiet wird zu Beginn begrenzt im Norden von der Klever und Jülicher Straße, im Osten von der Linie Ahnfeldstraße, Acker-/Ecke Gerresheimer Straße und Hauptbahnhof, im Süden von der Burghofstraße und im Westen vom Rhein.

(csr)