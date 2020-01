Urteil des Amtsgerichts Düsseldorf : Völlig betrunken auf dem E-Scooter unterwegs – 4200 Euro Strafe

Düsseldorf Mit 1,75 Promille war ein 41-jähriger Mann an der Haroldstraße in Düsseldorf auf einem E-Scooter unterwegs. Die Polizei stoppte ihn. Vor Gericht behauptete er nun, er sei gar nicht selbst gefahren.

Vor drei Monaten war er auf dem Elektroroller von der Polizei an der Haroldstraße gestoppt worden, hatte dafür wegen Trunkenheitsfahrt per Post einen saftigen Strafbefehl erhalten. Seinen Einspruch begründete er jetzt damit, dass ein Bekannter (39) den E-Roller gelenkt habe. Der Angeklagte gab an, er habe nur als Zweitbesetzung auf dem Trittbrett gestanden – allerdings in erster Position, also direkt am Lenker. Gefahren sei allerdings sein nicht angetrunkener Kumpan. Grundsätzlich ist schon eine Doppelbesetzung auf einem E-Roller nicht erlaubt, aber die Richterin ging nach Anhörung des 39-jährigen Bekannten noch weiter. Sie hatte keine Zweifel, dass der betrunkene Angeklagte in der Pole-Position tatsächlich „die Gewalt hatte“ über Richtung und Tempo des E-Rollers. Wegen fahrlässiger Trunkenheit muss der 41-Jährige also 4200 Euro Strafe zahlen und kassierte ein Fahrverbot von drei Monaten.