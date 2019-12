Vergleichtstest in Düsseldorf : So finden Sie den besten E-Scooter-Anbieter für sich

E-Scooter gehören längst zum Straßenbild in Großstädten. Wir haben uns die Düsseldorfer Anbieter angeschaut. Foto: AFP/VALERY HACHE

Düsseldorf Lime, Voi, Bird und Tier: Wir haben die vier Vermieter von elektrischen Tretrollern in Düsseldorf verglichen. Vieles ist gleich – aber es gibt ein paar entscheidende Unterschiede.

Größte Flotte: Tier

Das deutsche Unternehmen, das als erstes E-Scooter in Düsseldorf aufstellte, hat eigenen Angaben nach die größte Präsenz in Düsseldorf. Insgesamt 1000 Roller stehen über die Stadt verteilt. Beim Preis liegt Tier im Mittelfeld: Die Miete pro Minute ist einen Cent billiger als bei den Konkurrenten Bird und Lime – allerdings teuer als bei Voi. Die Batterie des Scooters hat eine Reichweite von 40 Kilometern, das ist ebenfalls Mittelfeld. Das Nutzungsgebiet reicht im Norden von der Uerdinger Straße in Derendorf bis zur Moorenstraße in Bilk im Süden und von der Ronsdorfer Straße im Osten bis zu der Brüsseler Straße in Oberkassel. Limes und Vois Nutzungsgebiete sind genauso groß – nur Birds Nutzungsgebiet deckt mehr Raum ab.

Preis: 19 Cent pro Minute plus ein Euro Grundgebühr; Flottengröße: 1000 E-Scooter in Düsseldorf; Reichweite: 40 Kilometer

Größtes Gebiet: Bird

Das US-amerikanische Unternehmen gehört zu den zwei teuersten Anbietern in Düsseldorf. Wie bei Konkurrent Lime liegt der Mietpreis pro Minute bei 20 Cent, zuzüglich ein Euro Grundgebühr. Ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass das E-Scooter-Modell „Germany One“ als einziges über kein Display verfügt. Aus unserer Sicht ein Nachteil: Die Geschwindigkeit ist beim Fahren nicht ablesbar. Wer sich über den Akku-Stand informieren möchte, kann dies nur in der App tun. Ein weiteres Manko: Man muss vor der Nutzung ein Guthaben von 10, 20 oder 50 Euro kaufen, was den Roller unattraktiv für spontane Fahrten macht. Für den Anbieter Bird spricht das Nutzungsgebiet, das größer ist als bei der Konkurrenz. Die Ausdehnung im Norden, Osten und Westen ist deckungsgleich mit der der anderen Anbieter. Im Süden bedient Bird als einziger den Uni-Campus, einschließlich Universitätsstraße.

Preis: 20 Cent pro Minute plus ein Euro Grundgebühr; Flottengröße: 400 E-Scooter in Düsseldorf; Reichweite: 40 Kilometer

Mit Rücktrittbremse: Lime

Das US-Unternehmen stellt mit einem Preis von 20 Cent pro Minute und einem Euro Freischaltprämie die teuersten Scooter in der Stadt. Lediglich Bird ist im Vergleich ebenso teuer. Besonders an dem Scooter von Lime ist jedoch: Er ist der Einzige mit Rücktritt- und Handbremse. Und obwohl Erstere bei unserem Test nicht funktioniert, ist sie eigentlich leichter zu benutzen und sicherer als zwei Handbremsen. Was außerdem positiv auffällt, ist die Klingel am Lenker. Sie ist im Gegensatz zur Klingel bei Tier leicht zu finden – wichtig, wenn man sie beim Fahren auch einsetzen möchte, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Im Hinblick auf das Fahrgebiet ist Lime ähnlich aufgestellt wie Voi und Tier – nur Bird bedient einen größeren Bereich. Auch die App fällt als Faktor nicht zu sehr ins Gewicht und lässt sich sehr leicht bedienen – genau wie die anderen.

Preis: 20 Cent pro Minute plus ein Euro Grundgebühr; Reichweite: 50 Kilometer

Günstigster Anbieter: Voi

Was den Preisfaktor angeht, ist das skandinavische Unternehmen Voi einsame Spitze – denkt man zumindest auf den ersten Blick. Doch so gut die 15 Cent Fahrkosten pro Minute auch klingen, der Preis variiert abhängig von der Uhrzeit und dem Standort des E-Scooters. Grundsätzlich lässt sich der Scooter gut fahren, allerdings konnten wir die Klingel nicht entdecken – auch wenn es laut Voi eine gibt. Außerdem stellt die unverhältnismäßig starke Bremse ein Sturzrisiko dar – könnte im Winter bei schlechteren Bedingungen allerdings nützlich werden. Ein weiteres Manko ist die Akku-Reichweite der Scooter. In dieser Kategorie belegt Voi mit 35 Kilometern den letzten Platz. Auffällig jedoch: Die App ist wirklich sehr leicht zu bedienen und man bekommt nach Beendigung der Fahrt direkt eine vollständige Quittung angezeigt. Leider fehlt vor Beginn der Nutzung eine ausführliche digitale Sicherheitsanweisung.