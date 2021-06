Elektromobilität in Düsseldorf : Das lange Warten auf ein eigenes E-Auto

Düsseldorf Petra und Gerd Winkelmann wollten sich einen Tesla kaufen. Doch weil die Bürokratie einen langen Atem hat, ist seit zweieinhalb Jahren nichts passiert.

Gerd und Petra Winkelmann wohnen in der Siedlung Freiheit im Düsseldorfer Osten. Um das Auto, das sie kaufen wollen, aufladen zu können, müsste das Paar eine Ladestation im Vorgarten aufstellen und dazu einen Stellplatz auf ihrem Grundstück bauen. Das Problem: Für die Siedlung Freiheit gilt eine strenge Gestaltungssatzung, Gerd Winkelmanns erste Anfrage bei der Bauaufsicht, die er im Juli 2019 stellte, wurde nach knapp sechs Monaten Wartezeit abgelehnt. Unter anderem begründete die Stadt ihre Entscheidung damals so: „In Einzelfällen können Stellplätze zugelassen werden. Vo­raussetzung für die Zulassung einer Ausnahme ist, dass nachbarliche Interessen nicht beeinträchtigt werden und aus Sicht öffentlicher Belange (Gestaltung, Umweltschutz, Sicherheit) keine Bedenken bestehen.“

Das konnten Petra und Gerd Winkelmann nicht nachvollziehen und kontaktierten Politik und Presse. Auf Anfrage unserer Redaktion prüfte die Bauaufsicht das Anliegen noch einmal, lud dann im vergangenen Sommer zu einem Treffen ein, die Causa Winkelmann wurde zur Chef-Sache. Die Leiterin des Bauaufsichtsamts, Ulrike Lappeßen, empfing die Vennhauser höchstpersönlich, betonte in dem Gespräch, dass die Stadt E-Mobilität fördern will, „gleichzeitig wollen wir die Vorgärten schützen“. Sie machte schließlich den Vorschlag, den Stellplatz so klein wie möglich zu halten und bat die Winkelmanns, das Grün, das durch den Bau wegfallen würde, an einer anderen Stelle nachpflanzen. Außerdem gab es von der Leiterin der Bauaufsicht die Vorgabe, dass nur ein E-Auto auf dem Platz parken darf, „dafür müssen Sie eine Baulast unterschreiben“, sagte Lappeßen im August 2020.