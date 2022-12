E-Mobilität in Düsseldorf Neue Stromtankstelle für 84 Autos

Noch sind E-Autos die große Ausnahme in der Tiefgarage unter dem Hochhaus der Industrie- und Handelskammer (IHK) am Ernst-Schneider-Platz 1. Damit das in Zukunft anders werden kann, haben die Stadtwerke auf Wunsch der Kammer dort jetzt 84 Ladepunkte installiert. IHK-Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen sagt: „Das Angebot schafft die Nachfrage.“ Das gleich so viele schwarze Boxen an den Betonsäulen des Parkhauses hängen können, hat übrigens etwas mit einer besonders leistungsfähigen Trafostation zu tun, die ursprünglich für die Börse im Haus eingebaut worden war. „Ein Glücksfall“, sagt Berghausen.