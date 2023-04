Geschichte aus Düsseldorf Eine Architektur von schlichter Eleganz

In dieser Zeit wurde schließlich auch der Düsseldorfer Spar- und Bauverein von 119 Unterzeichnern als eingetragene Genossenschaft gegründet – genauer am 6. Mai 1898 in der Gaststätte „Zum Kurfürsten“ an der Flinger Straße 36. Die Idee war, die oftmals bedrückenden Wohnverhältnisse durch genossenschaftlichen Wohnungsbau zu verbessern. Bürgerliche Sozialreformer, engagierte Fachleute und gemeinwohlorientierte Organisationen der Arbeiterschaft stellten so in den Jahren einer oft zügellosen Industrialisierung eine solidarische Selbsthilfe auf die Beine, um aus eigener Kraft und durch den Zusammenschluss die soziale Lage und die Wohnungsnot der Arbeiter nachhaltig zu verbessern. Menschen, die niemals Wohneigentum hätten kaufen können, bekamen plötzlich die Möglichkeit, Anteile an einer Genossenschaft und damit ein Anrecht auf eine Wohnung zu erwerben.