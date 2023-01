Protest in Düsseldorf Dutzende bei Demo für Lützerath

Mindestens 80 Aktivisten protestierten am Mittwochnachmittag vor dem Wirtschaftsministerium in Düsseldorf. Die Klimaprotest-Bewegung Fridays for Future hatte angesichts der drohenden Räumung des Dorfes Lützerath dazu aufgerufen. Die Düsseldorfer Sprecherin der Klimaschützer, Mara Kleine, hatte zuvor etwa mit 50 Teilnehmenden gerechnet, da die Demo erst am Vorabend angemeldet worden war.