Düsseldorf: Duo wegen Schüssen angeklagt

Düsseldorf Männer sollen 25-Jährigen bestraft haben, weil er nicht für sie dealen wollte.

Mit vier Schüssen niedergestreckt wurde ein 25-Jähriger im Oktober 2017 vor einer Spielhalle an der Kölner Straße. Gegen zwei Tatverdächtige wurde jetzt Anklage beim Landgericht erhoben. Doch gehen die Ermittler nicht davon aus, dass das Opfer durch die Schüsse in die Beine getötet werden sollte. Der Getroffene gab später an, eine Clique von vier Männern habe ihn als Drogendealer für Kokain anheuern wollen. Als er das ablehnte, sei es zur "Strafaktion" gegen ihn gekommen. Bei den Angeklagten wurden später 1,2 Kilo Kokain gefunden. Beide Männer (26/32) schweigen.

Die Version, die das Opfer den Ermittlern lieferte, klingt zynisch: Weil die Clique wusste, dass der 25-Jährige illegal in Deutschland lebte, sogar per Haftbefehl zur Abschiebung gesucht wurde, wollten die Männer ihn angeblich als Dealer anwerben. Bis zu 10.000 Euro könne er monatlich verdienen, habe man ihm gesagt. Als er sich weigerte, sei er erst bedroht, in der Tatnacht dann mit Gewalt aus einer Spielhalle geholt und in ein Auto bugsiert worden.