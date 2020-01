Dunja Hayali in Düsseldorf : Tafel oder Tablet? Bleistift oder Laptop?

Düsseldorf Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton setzt traditionell ein konkretes Thema bei ihrem Neujahrsempfang. Dieses Mal war es die Frage nach der Bildung, ihrem Wert und dem Weg dahin.

Eine Diskussion zum abstrakten Begriff der Bildung kann leicht ins allzu Akademische abgleiten. Nicht jedoch, wenn Manfred Spitzer auf dem Podium sitzt. Der Wissenschaftler („Prof. Dr. med. Dr. phil.“) aus Ulm ist dort Leiter der Zentrums für Neurowissenschaften und Lernen, firmiert als Hirnforscher und ist vor allem wortmächtig. Ihn hatte die Düsseldorfer Wirtschaftprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) als einen von zwei Referenten zum Neujahrsempfang ins Hotel Interconti an die Kö gebeten. Sozusagen als Gegenüber (im wahrsten Sinne des Wortes) war Marie-Christine Ostermann eingeladen, Chefin der Firma Rullko-Großeinkauf, im Aufsichtsrat bei Brillen Fielmann und Mitgründerin der Onlineplattform Startup-Teens. Dass die beiden in ihrer Einschätzung des besten Weges hin zu einer vernünftigen Bildung meilenweit auseinander lagen, war eine der wichtigsten Zutaten für eine gut 90-minütige Diskussion vor rund 400 Gästen, bei denen keine Sekunde Langeweile, aber häufig staunende Stille und nicht selten lautes Gelächter aufkam.

Letzteres verursachte vor allem der denkschnelle Hirnforscher aus Süddeutschland. Spitzer, der seine Ablehnung von Laptop, Smartphone und PC in Büchern vermarktet und wortreich begründet, preist zwar deren Sinn und Nutzen für Wirtschaft und Wissenschaft, warnt aber vor einer langsamen Verdummung von uns allen durch permanenten und arglosen Gebrauch dieser raffinierten Helferlein. Jung-Unternehmerin Ostermann dagegen sieht das anders, hält ihren Einsatz schon in Kinderhand (wenn auch kontrolliert) für sinnvoll und eh für unabdingbar und zeitgemäß.

Moderatorin Dunya Hayali, zuletzt mehrfach ausgezeichnet wegen ihres Engagements gegen rechtsradikale Hetze im Internet, lenkte den Disput der beiden höchst unterschiedlichen Referenten mit meist gelassener Professionalität. Schnell hatte die TV-Journalistin erkannt, dass der kommunikativ extrem präsente Mediziner aus Süd-Deutschland zwar voller Humor, aber auch beseelt von der eigenen Bedeutung und der von ihm zahlreich zitierten Studien war. Ihr gelang es rechtzeitig zu verhindern, dass er die junge Unternehmerin im Disput völlig an die Wand drängte. Am Ende war man sich immerhin einig, dass digitale Bildung – wenn es sie denn überhaupt gibt – ohne die der klassischen Art kaum möglich ist.

WKGT-Vorstand Michael Häger jedenfalls war mit dem Verlauf des Abends im Interconti sichtlich zufrieden, zumal er am Ende an Anke Merz-Betz einen Scheck über 24 000 Euro übergab. Sie ist Geschäftsführerin der Stiftungsgesellschaft „Deutschland rundet auf“. Deren Motto: „Kleine Cents – große Wirkung!“: Das Konzept, bei dem der Einzelne seine Kleinstspende durch das Aufrunden von Cent-Beträgen an der Ladenkasse nicht spürt, schafft am Ende in der Gesamtheit ein Spendenvolumen von bis zu einer Million Euro pro Jahr. Mit dem Geld wird Kinderarmut in Deutschland bekämpft – und somit auch Bildung gefördert. Die WKGT-Mitarbeiter hatten über ihre Gehaltsabrechnung gespendet, die Firmenleitung jede Spende verdoppelt.