Hingucker in Düsseldorf : Darum liegt auf der Kö ein lilafarbener Teppich

Hingucker in Düsseldorf

Düsseldorf Die Duftbranche versammelt sich in diesen Tagen in der Landeshauptstadt bei den „Duftstars 2019“. Ins Auge sticht Düsseldorfern vor allem ein kilometerlanger Teppich auf der beliebten Einkaufsstraße.

Er gilt als der Oscar der Parfümbranche. Seit 27 Jahren wird der „Deutsche Parfumpreis“ verliehen und am Donnerstagbend (9. Mai) zum ersten Mal in Düsseldorf in der Rheinterrasse.