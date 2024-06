Veranstaltungen in Düsseldorf Ein Sommerfest mit Schreckmoment

Auch in diesem Jahr gab es für die Bewohnerschaft in dem kleinen Stadtgebiet Wersten-Südost ein besonders „Geschenk“: Erneut luden die Akteure vom örtlichen Aktiv-Kreis, insbesondere die Awo und diesmal auch die Caritas, gemeinsam mit dem Verbund der Wohnungsunternehmen vor Ort – zusammengesetzt aus der Städtischen Wohnungsgesellschaft, Sahle Wohnen, Wogedo, Rheinwohnungsbau und Vonovia – zu einem Sommerfest rund um die „Blauen Säulen“ an der Küppersteeger Straße ein. Das Wetter spielte mit, es gab keinen Regen und am späten Nachmittag sogar Sonnenschein. Mit einem Gartencafé des Quartiersmanagements mit Kaffee und Kuchen, einem großen Essensstand und Schmink- und Spielangeboten des Awo-Aktiv-Treffs, Bingo vom Caritasverband Wersten, einem Glücksrad mit gesponserten Preisen am Stand der Wohnungsunternehmen, einem Nachbarschaftströdel sowie Musik von DJ Leslie, Künstlername „Babyboy“, gab es ein breites Angebot für alle. Neu war diesmal die Möglichkeit, unter dem Titel „Haben Sie Briefe bekommen, die Sie nicht verstehen und am liebsten gar nicht öffnen wollen?“ einen Infostand zur allgemeinen Sozialberatung der Awo.