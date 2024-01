Freizeit in Düsseldorf Weihnachtsmarkt an der Rheinuferpromenade

In diesem Jahr können sich die Düsseldorfer auf jeden Fall über einen ganz neuen Standort freuen: „Die Ausschreibung für einen Weihnachtsmarkt an der Rheinuferpromenade ist raus. Das wird eine tolle Ergänzung zu unserem Angebot und passt in unser Gesamtkonzept“, schwärmt Dorn. Auch die Themenmärkte auf dem Schadowplatz und dem Gustaf-Gründgens-Platz sind neu ausgeschrieben worden. „Für den Schadowplatz gab es allein zehn Bewerbungen von Veranstaltern, sechs wurden am Ende zugelassen, die jetzt miteinander konkurrieren, eine Jury entscheidet“, erklärt Dorn.