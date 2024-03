Gastronomie in Düsseldorf Schumacher ersetzt Füchschen am Klemensplatz

Altbierwechsel an Kaiserswerths zentralem Platz: Aus dem „Fuchs am Klemensplatz“ wird „Schumacher am Klemensplatz“. Das Traditionslokal mit dem großen Biergarten richtet sich neu aus. „Ich schaue gerne auf die vergangenen 20 Jahre mit Füchschen Alt zurück, aber nun ist es an der Zeit, ein neues und doch traditionelles Alt auszuschenken. Ich freue mich jedenfalls, mit der ältesten Hausbrauerei Düsseldorfs, der Schumacher Altbier-Manufaktur, zusammenzuarbeiten“, erklärt Inhaber Thomas Plum. „Unser Lokal ist das Entrée zum historischen Stadtkern von Kaiserswerth, ein beliebter Treff für alle Generationen und nicht zuletzt auch als Ausflugsziel für viele Fahrradfahrer bekannt“, fügt er hinzu. Passend zum neuen Alt wird konsequenterweise auch der Name des Lokals geändert.