Prozess in Düsseldorf Zu stark beschleunigt – Autofahrer steht vor Gericht

Angeblich aus Unachtsamkeit hat ein Autofahrer (32) eine 76-jährige Radfahrerin im Oktober 2022 umgefahren und so schwer verletzt, dass die Seniorin jetzt in einer Pflegeeinrichtung leben muss. So steht es in einer Anklage gegen den ihn, die von vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ausgeht.