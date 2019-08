Stundenlanger Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Großer Wasserschaden an der Deutschen Oper am Rhein

Die Feuerwehr war stundenlang an der Oper am Rhein im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Mehrere Räume in einem Gebäude der Deutschen Oper am Rhein standen in der Nacht zu Mittwoch unter Wasser. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde in der Nacht zu einem großen Wasserschaden auf die Heinrich-Heine-Allee alarmiert. In einem Gebäude, das zur Deutschen Oper am Rhein gehört, ist es zu einem Wasserschaden auf mehreren Etagen gekommen.

Die Feuerwehr war mit unter anderem zwei Einsatzleitwagen, zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen über mehrere Stunden im Einsatz.

