Kunst trifft Technik in Düsseldorf Ein Grenzgänger der Kunst

Erstmals in Düsseldorf zu sehen ist jetzt der Schweizer Bildhauer Carlo Borer in der Galerie Bengelsträter. Sein Skizzenblock sind die CAD-Programme am Computer, die Vorstufen seiner Werke finden in der Virtual Reality statt. Für seine Ideen greift er sowohl auf Prinzipien der Astrophysik zurück als auch auf Studien über Bevölkerungsentwicklungen oder Daten der Nasa. So fließen Gedanken eines fast Universalgelehrten über modernste Computertechniken ein in einen hochaufwendigen und komplexen handwerklichen Prozess, an dessen Ende faszinierende Objekte stehen.