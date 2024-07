Sport in Düsseldorf 13. „Friendship Cup“ bot spannendes Tennis

In diesem Jahr waren junge Tennistalente aus der Partnerstadt Czernowitz (Ukraine) und Warschau (Polen), der Partnerregion Chongqing (China) sowie natürlich auch ein Team aus Düsseldorf am Start. Gespielt wurde im Einzel, Doppel und in Mixed-Teams auf der Tennisanlage des TC Rot-Weiß an der Lenaustraße. Für das Team aus Czernowitz war es die erste Teilnahme am „Düsseldorf Tennis Friendship Cup“ überhaupt. Der ukrainische Spieler Ivan Kharabara wurde dabei zurecht mit dem Fair-Play-Pokal ausgezeichnet.