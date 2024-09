Düsseldorferin feiert 90. Geburtstag in großer Runde „Das soll mir erst mal einer nachmachen“

Anfang August schickte Annemarie König unserer Redaktion einen Brief, der begann so: „Vor wenigen Tagen habe ich meinen 90. Geburtstag gefeiert, und in einer Welt, in der es viel zu oft schlechte Nachrichten gibt, möchte ich Ihnen etwas Schönes, nämlich von meinem Geburtstag, erzählen.“ Dann berichtet Annemarie König von einem Geburtstag, den heutzutage vermutlich nur wenige 90-Jährige noch so verleben dürfen.