Im November ist ein Festival geplant Neuer Leiter will mehr Kultur wagen

In seinem Büro an der Citadellstraße 7 hängen Filmplakate von Kinoklassikern, gestaltet von polnischen Künstlern. Ein erster Hinweis auf das, was Rafal Sobczak, seit Juli neuer Leiter des Polnischen Instituts, am Herzen liegt. „Ich verstehe Kultur als Fenster. Je weiter ich es öffne, desto mehr kann ich sehen“, wählt der 40-jährige eine Metapher, die zu seinem Anliegen passt: „Mehr Kultur wagen“. Schließlich sei das die Kernaufgabe des Instituts. Mit seinem kleinen engagierten Team hat Sobczak in den nächsten Wochen einiges vor.