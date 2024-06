„Kleingärtnern ist keineswegs nur etwas für Rentner“ 100 Jahre alter Kleingarten in Düsseldorf liegt voll im Trend

Thomas Herrmann, der in Garath eine Etagenwohnung im siebten Stock eines der dortigen Hochhäuser bewohnt, gehört zu den neueren Kleingartenbesitzern. Seit 2022 nennt der kaufmännische Angestellte die Parzelle 22a hier sein Eigen, wo er – zwecks Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit im Bürojob – bei der Gartenarbeit Entspannung findet. Fünf Jahre hatte die Wartezeit gedauert. Gegenwärtig befindet sich seine Parzelle noch in einer Umbauphase. Die Gartenstruktur vom Vorbesitzer soll mit neuen Wegen den eigenen Vorstellungen angepasst werden. Dazu müssen derzeit die Randsteine gesäubert werden. „Wir wollen vermehrt Gemüse anpflanzen“, erklärt Herrmanns Mutter Romy, die mit ihrem Sohn die Gartennutzung teilt und bei der Gartenarbeit hilft. Salat, Karotten, Zwiebeln und Kartoffeln stehen zukünftig auf dem Ernteplan. „Und Weintrauben“, wie Herrmann „eigensinnig“ ergänzt. Das Anpflanzen von ein paar Weinreben an einer Pflanzhilfe will er unbedingt riskieren – trotz warnender Prophezeiungen erfahrener Mitgärtner: „Das wird eh nix!“