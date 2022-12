Energiekrise in Düsseldorf Schwimmunterricht im Neoprenanzug

Nina Haas koordiniert und leitet das Bildungsangebot für die Auszubildenden. „Es ist ein Beruf mit Zukunft, trotzdem herrscht ein Mangel an Bewerbern“, sagt sie. Was Haas aktuell aber noch viel mehr ärgert, sind die frierenden Kinder. „Sie waren die Verlierer der Pandemie, haben das Element Wasser zum Großteil gar nicht kennenlernen dürfen. Und jetzt müssen sie erneut die Folgen der Energiekrise ausbaden.“ Sie kann nicht verstehen, dass nicht wenigstens im Lehrschwimmbecken, das in einem eigenen Kreislauf betrieben wird, die Temperaturen hochgedreht werden. Was es heißt, den eigenen Nachwuchs mehr oder weniger kaltem Wasser auszusetzen, hat Julia Kusber am eigenen Leib erfahren. „Mein Kind hat sich geweigert, zu schwimmen, weil es ihm im Rheinbad zu kalt war“, erzählt sie. Sie fand zum Glück mit dem Aqua-Gym an der Glockenstraße in Derendorf eine private Schwimmschule. „Dort ist das Wasser 30 Grad warm, jetzt hat mein Sohn wieder Spaß am Schwimmen.“