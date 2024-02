Besonderes Buch Von Trauer und Abschied nehmen

Mit gefühlvollen Worten schreibt sie: „Seit dem 30. Mai 2021, einem helllichten Sonntag, der ihn um 16.12 Uhr ins Dunkle des Todes holte, lebe ich in einem Gemütszustand, den man Trauer nennt. In einem Land also, dass niemand kennen kann, bevor er es betreten hat.“ Es sei ein wildes, ein stürmisches Dämmerland mit tiefen Tälern, reißenden Gewässern, manchmal eine Einöde mit schattenloser Weite, still und endlos ausgedörrt. Ein Land, in dem innere Bilder sich aufdrängen; ein Land, in dem sie verzweifelte.