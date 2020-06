Freizeitpark in Düsseldorf : Schausteller freuen sich auf den Start des Düsselland

Düsseldorf Der Pop-up-Freizeitpark auf dem Messegelände in Düsseldorf wird am Freitag eröffnet. Die Schausteller um Düsselland-Initiator Oscar Bruch wollen den Besuchern nicht nur Freude bereiten, sondern auch ein Zeichen für ihre Branche setzen.

Oscar Bruch war es, der in den vergangenen fünf Wochen das Düsselland auf die Beine gestellt und viel Geld dafür in die Hand genommen hat. „Es gibt nicht viele – weltweit – die so etwas wagen würden“, sagt Messechef Werner M. Dornscheidt einen Tag vor dem Start. Bruchs Mutter Inge meinte bei einem Rundgang über das Gelände voller Stolz über ihren Sohn: „Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters – der war genauso bekloppt.“