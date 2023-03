Natur in Düsseldorf Düsselgrün ist jetzt ein Verein

2012 räumte eine kleine Gruppe Menschen eine Brache in der Haifastraße auf und gärtnerte dort in mobilen Hochbeeten. Wegen Bebauungsplänen am alten Standort fand sich in Zusammenarbeit mit der Stadt ein neues Grundstück. Seitdem gärtnert Düsselgrün im WGZ-Park hinter dem Hauptbahnhof zwischen Kölner und Velberter Straße.