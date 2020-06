Familien in Düsseldorf : Stadt stellt Programm für die Düsselferien vor

Düsseldorf Die Anmeldung für das beliebte Sommerferienprogramm in Düsseldorf startet Montag um 18 Uhr - mit begrenzten Plätzen. Lediglich Auslandsfahrten können in diesem Jahr wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden. Der Überblick.

Dass dieser Sommer kein gewöhnlicher wird, weiß auch Burkhard Hintzsche. „Viele Eltern werden wohl in der Situation sein, in diesem Sommer nicht verreisen zu können oder zu wollen“, sagt er. Vor diesem Hintergrund konnte der Stadtdirektor diesen Familien am Freitag eine gute Nachricht verkünden: Die beliebten Düsselferien werden nun doch stattfinden – wenn auch in leicht reduzierter und corona-tauglicher Form.