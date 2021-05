Demos in Düsseldorf : Kundgebung am Hofgarten aufgelöst

In Nähe der Rheinterrasse hatte die Polizei einen Wasserwerfer positioniert. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf An Samstagen haben Stadt und Polizei in den letzten Wochen immer wieder mit Kundgebungen und Umzügen wegen der Corona-Politik zu tun. Am Samstag war wegen des Regens der Andrang geringer, nur am und rund um den Hofgarten wurde es zu voll.

Unter der Überschrift „Es reicht“ haben bereits mehrere Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Düsseldorf stattgefunden. Hin und wieder gibt es Gegenkundgebungen, so auch diesen Samstag, wo sich die Gruppen am Landtag und am Johannes-Rau-Platz gegenüberstanden. Während dort das Geschehen ab 14 Uhr wegen des Regens nur sehr schleppend anlief, wurde es am Hofgarten voller. Wie vor einem Monat wurde die dortige Versammlung aufgelöst.

Die Polizei hat sich mit mehreren Hundertschaften für das Wochenende gerüstet. Auch Wasserwerfer und die Reiterstaffel wurden hinzugezogen. Am Landtag waren am Mittag weit mehr Polizisten als Demonstranten zugegen. An der Inselstraße und an der Oederallee hingegen waren 700 bis 800 Personen zu sehen, knapp 500 Personen waren zugelassen.

Die Stadt löste gegen 15 Uhr die Versammlung auf, wie Mitte April zogen die Teilnehmer dann in Gruppen durch den Hofgarten und die Altstadt zum Rhein, aus dem Hintergrund wurde choreografiert. Es gab kurzfristig Verkehrsprobleme, auch am Rheinufertunnel. Der Einsatz läuft noch, am Abend könnte es einen weiteren Umzug geben, insgesamt lagen der Polizei für diesen Samstag vier Anmeldungen vor.

(tino/ujr)