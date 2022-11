Hütte für Düsseldorfs Hilfsorganisationen Charity-Pavillon neben der Winterwelt startet bald

Geplant ist eine Hütte für Charity-Zwecke, das Motto lautet „Düsseldorf zeigt Herz“. Veranstaltungen und Aktionen sollen dort stattfinden, „um den Blick auf die bedürftigen Menschen in der Stadt zu lenken“, wie Bruch am Montag noch einmal erklärte. Verschiedene Einrichtungen sollen die Hütte nutzen können, um auf sich und ihr Engagement aufmerksam zu machen. Es wird auch Geld gesammelt – sowohl in bar in einer Box, aber auch digital per Kreditkarte etwa. Von Donnerstag bis 31. Dezember ist die Hütte geöffnet, Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr. 16 Düsseldorfer Hilfsorganisationen stellen sich und ihre Arbeit im Charity-Pavillon vor und sammeln gemeinsam Spenden für hilfsbedürftige Menschen in der Landeshauptstadt. Darunter sind die Aidshilfe Düsseldorf, die Armenküche, die Düsseldorfer Drogenhilfe und die Düsseldorfer Kinderträume.