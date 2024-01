Session 2023/24 Jeck³ begeistert mit gelungener Premiere

Die Rather Aape hatten sich von ihrem närrischen Nachmittag verabschieden müssen, weil der zuletzt nicht mehr rentabel war. Dennoch organisieren sie in ihrem Viertel weiterhin Veranstaltungen. Höhepunkt wird die große Galasitzung am 3. Februar sein. Der Kinderkarneval wird am 4. Februar in Oberrath gefeiert. Ein neues Gewand erhält der Hausfrauennachmittag im Rather Fass. Er wird als „Mädels-Alarm in Rath“ am Karnevalsfreitag sein.