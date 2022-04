Neuer Kultumanager in Düsseldorf : Till Krägeloh will das Zakk noch weiter öffnen

Till Krägeloh kam im April 2021 aus Bremen zum Zakk, mitten im Lockdown. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Interview Düsseldorf Der Zakk-Geschäftsführer über Pläne, Visionen und Pandemiefolgen im Kulturzentrum in Flingern. Vor allem sollen auch jüngere Menschen angesprochen werden.

Von Sema Kouschkerian

Düsseldorf Im Büro von Zakk-Chef Till Krägeloh hängt ein Zettel mit einem Smiley. Krägelohs kleiner Sohn meinte, der Vater könnte ein bisschen Aufmunterung gebrauchen nach zwei Jahren Corona und seinem ersten Jahr als Geschäftsführer des Zakk. Im Interview spricht er über die schwierige Zeit, Optimismus und Neuigkeiten.

Abgesagt und verschoben – streichen Sie die beiden Wörter aus Ihrem Vokabelschatz nach zwei Jahren Corona?

Info In Hessen geboren, im Rheinland sozialisiert Persönlich Till Krägeloh 1981 in Marburg geboren, im Rheinland sozialisiert, dann nach Norddeutschland umgezogen. Er studierte Kulturmanagement und Wirtschaftswissenschaften, war u.a. bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen tätig. Zakk Gründung 1977 als Verein, erhielt später die neue Rechtsform – Zakk gGmbH. Angeboten werden Literatur, Musik, Formate zur gesellschaftspolitischen Bildung, Clubnächte, Comedy.

Till Krägeloh Das trifft es auf jeden Fall. Dieses „Auf-Sicht-Fahren“ ist ein großes Hemmnis bei unserer Arbeit. Immer wieder neue Virusvarianten und neue Verordnungen, das ist anstrengend. Aber wir haben uns im Zakk immer gesagt, dass wir das hinbekommen. Und wir haben während der Pandemie auch etwas gelernt: Es gibt keine absolute Sicherheit im Leben. Unser Ziel ist es, aus dieser ganzen Situation gestärkt hervorzugehen.

Was war veranstaltungstechnisch der schlimmste Verlust?

Krägeloh Im Frühjahr 2021 sah es ziemlich düster aus. Ich kam ja mitten im Lockdown. Wir sind mit Blick auf die Musik abhängig von großen Tourneen. Wenn eine Band sagt, wir touren nicht, dann ist das höhere Gewalt und uns sind die Hände gebunden. Von unseren eigenen Veranstaltungen haben wir gar nicht viele gestrichen. Unsere Botschaft war: Das Zakk ist da. Wir machen Kultur. Ab dem Frühsommer ging ja dann auch wieder ‘was.

Im Oktober 2021 haben Sie wieder Tanzveranstaltungen angeboten.

Krägeloh Wir haben 2G+ eingeführt und damit einen hohen Sicherheitsstandard, obwohl wir das gar nicht gemusst hätten. So konnten wir jedoch Konzerte mit 500 Besuchern durchführen. Zumindest als es noch keine Kapazitätsgrenzen gab. Der große Downer kam im Januar und Februar 2022. Die Verordnungen wurden strenger. Die Leichtigkeit des kulturellen Erlebens war weg, und die Menschen kamen nicht mehr. Die Antilopen-Gang hätte im Januar zwei ausverkaufte Konzertabende bei uns gehabt. Die mussten wir zum wer weiß wievielten Mal verschieben.

Pandemie und ein Chefwechsel nach 20 Jahren können Spielraum für Veränderung sein. An welchen Stellschrauben muss im Zakk gedreht werden?

Krägeloh Als jemand, der von außen kommt, war mir zunächst wichtig, das Team kennenzulernen. Die vorherige Geschäftsführung war hier 20 Jahre, das ist eine lange Zeit. Dass ich jetzt in manche Sachverhalte tiefer hineinfühle, sehe ich als meine Aufgabe. Ich habe die Aufgabe nicht übernommen, um auf Teufel komm raus etwas zu ändern, sondern um den Bedarf der Menschen zu erkennen. Natürlich gilt es auch herauszufinden, wie das Selbstverständnis des Zakk und das der Menschen ist, die zum Teil seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Die soziokulturellen Zentren in ganz Deutschland sind im Wandel. Die Frage, die wir alle beantworten müssen, lautet: Wohin werden wir uns in den nächsten zehn Jahren entwickeln?

Sind Sie schon ein Team geworden?

Krägeloh Es war ja schon ein tolles Team vorhanden, und wir lernen uns immer besser kennen. Meine Vision für das Haus wächst und gedeiht. Aber natürlich müssen wir das gemeinsam entwickeln und dafür braucht es eine gute Vertrauensbasis.

Wie sieht Ihre Vision aus?

Krägeloh Das Zakk muss ein offener Ort bleiben, aber sich auch weiterentwickeln und im Grunde noch weiter öffnen. Wir wollen hier insgesamt mehr Freiräume schaffen, interkultureller werden und verstärkt auch jüngere Menschen mit unserem Angebot ansprechen. Dafür wollen wir auch neue und innovative Formate ausprobieren. Das Zakk muss ein zeitgemäßer Ort sein, der 45 Jahre nach seiner Gründung ein anderes Standing hat und nach vorne gehen muss. Ich fänd‘ es schade, wenn wir nur als Zentrum für Veranstaltungen gesehen würden. Das wäre mir zu wenig.

Was bedeutet „nach vorne gehen“ konkret?

Krägeloh Da ist zum Beispiel die Frage, ob wir am Puls der Zeit sind. Dies sollten wir ehrlich beantworten. Ein soziokulturelles Zentrum sollte nach meinem Verständnis Gesellschaftsströme packen oder vorausahnen. Das kann im kulturellen Bereich der Fall sein, darf aber auch Fragen berühren, wie die danach, wie wir zusammenleben oder zusammenarbeiten möchten.

Wie erleben Sie die Besucherstruktur?

Krägeloh Das Zakk strahlt in Düsseldorf und in NRW, und ich würde sogar sagen, wir sind auch national ein Player. Das Programm ist attraktiv und das Zakk ist außerdem ein magischer Ort, mit dem sich idealerweise die Menschen identifizieren, die zu uns kommen. Natürlich muss das Zakk auch ein Ort sein, an dem sich Jung und Alt begegnen und miteinander ins Gespräch kommen Das Zakk lebt auch vom Austausch.

Luisa Neubauer kommt im April. Ist das Namedropping fürs Wunschpublikum?

Krägeloh Luisa Neubauer wollte ich gerne hierherholen. Sie steht für eine junge und wichtige Bewegung. Die muss ins Zakk.

Sie meinen, die 50+-Party braucht ein Pendant für die Generation Z?

Krägeloh Ja, diese Entwicklung muss verstärkt werden. Es könnten mehr junge Menschen zu uns kommen. Wir arbeiten schon lange und sehr gut mit Schulen zusammen, aber die Frage ist, wie funktioniert das Zakk in der Stadtgesellschaft oder bei den neuen Studierenden. Welche Verbindung haben sie zum Zakk? Haben sie überhaupt eine? Dazu entwickeln wir gerade Konzepte.

Sie wollen ans Eingemachte?

Krägeloh Wir müssen aus der Komfortzone heraustreten. Es ist wichtig, ehrlich zu entscheiden, wer wir sind. Sind wir vor allem ein linker Ort? Was sind wir noch? Wie wollen wir sein? Und was ist unsere Rolle in der Stadt? Ich halte das kulturpolitisch unbedingt für diskussionswürdig. Schauen wir uns die Debatte um die neue Oper an. Eine Oper für alle. Damit werden soziokulturelle, also unsere Themen besetzt. Kultur für alle, Oper für alle. Da denke ich: Was ist denn da los? Andererseits bin ich davon überzeugt, dass wir zusammenarbeiten müssen. Kultur muss zusammengehen, wenn sie etwas erreichen möchte.

Während Ihrer Zeit in Bremen haben Sie erlebt, wie Hochkultur und Soziokultur eine vielversprechende Verbindung eingegangen sind.

Krägeloh Ja, das war großartig. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen hat mit dem Zukunftslabor eine Oper in einem Brennpunktstadtteil mit 90 Nationalitäten entwickelt und aufgeführt. Das funktioniert nie, haben viele gesagt. Aber natürlich geht das. Wenn genug Energie da ist – wie im Zakk. Wir machen Empowerment und sind nah bei den Menschen. Wir sind genauso wichtig wie Schauspiel und Oper und können auf Augenhöhe kooperieren. Wenn in der Kultur Barrieren abgebaut werden, kann in einer Stadt Wunderbares entstehen.

Sie sind Festival-erfahren, leiten das Watt en Schlick Fest, das trotz Corona im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Ist das ein Vorbild für Düsseldorf?

Krägeloh Das Watt en Schlick Fest ist aus dem Impuls heraus entstanden, eine Gesellschaft auf Zeit zu schaffen. Wir wollten möglichst viele Gruppen zusammenbringen. Junge Menschen, Familien mit Kindern. Die Kunst ist, ein urban-alternatives Erlebnis zu ermöglichen, ohne sich abzuschotten nach dem Motto: Wir sind coole Hipster und wollen auch nur die haben. Mittlerweile kann man sagen, dass sich Gäste und Mitarbeitende mit dem Fest identifizieren. 200 Freiwillige sind für uns im Einsatz. Es treten Künstler auf, obwohl wir nicht in deren Liga spielen. Ich habe mal gesagt, ich möchte mit dem Watt en Schlick Fest ein Montreux des Nordens etablieren. Anfangs haben die Leute darüber gelacht. Ich wusste aber, was ich wollte und was nicht.

Also könnte es mit Zakk-Unterstützung ein Fest am Rhein geben?

Krägeloh Vorstellen kann ich mir vieles. Ich habe davon gehört, dass man sich ein neues Festival für Düsseldorf wünscht, nachdem es das Open-Source-Festival nicht mehr gibt.

Die Menschen brauchen Hoffnung, haben Sie einen Hoffnungstermin aus dem Zakk?