Trübe Aussichten für Unternehmen : Düsseldorfs Wirtschaft sieht schwarz

Blick auf das Industriegelände an der Hildener Straße vom Schwarzen Weg aus. Wo einst Nirosta produzierte, sollen Wohnungen entstehen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Trotz einer noch stabilen Lage sind die Erwartungen der Unternehmen extrem schlecht. Niemals zuvor sind zum Beispiel steigende Energiepreise und Lieferengpässe als so großes Risiko betrachtet worden. Welche Folgen das haben dürfte.

Die Wirtschaft blickt äußerst kritischen Zeiten entgegen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer hervor, an der sich knapp 900 Unternehmen in Düsseldorf und Umgebung beteiligt haben. Nur noch zwölf Prozent von ihnen rechnen für die kommenden Monate mit besseren Geschäften, 35 Prozent mit schlechteren. Der aus diesen Werten ermittelte Erwartungssaldo rutscht in einen tiefen Minusbereich. „Nur in den schweren Rezessionen der vergangenen 30 Jahre war dieser Wert ähnlich niedrig oder sogar noch kritischer“, kommentiert die Kammer ihren Bericht zur Konjunktur.

Was die Situation noch ungewöhnlicher macht: Die aktuelle Lage wird von den meisten Unternehmen – zumindest noch – als zufriedenstellend beschrieben (etwa aufgrund voller Auftragsbücher in der Industrie), während die Erwartungen im Vergleich zum Beginn des Jahres extrem eingebrochen sind. „So ein Bild zeigte sich selbst nicht zu Beginn der Finanzkrise 2009“, sagt IHK-Experte Gregor Werkle. Bislang hätten sich Krisen die Kurven zu Lage und Erwartung relativ parallel bewegt.

Info Die Exporte gehen stark zurück Erwartungen Die außenhandelsorientierten Unternehmen in der Region erwarten aufgrund der weltweiten Krisen und Risiken eine sinkende Exporttätigkeit. Besorgniserregend ist laut IHK, dass ein steigender Anteil von Unternehmen angibt, 2022 gar keinen Auslandsabsatz mehr zu tätigen. Zu Jahresbeginn waren es in der Industrie 14 Prozent, jetzt sind es 22,5 Prozent. Auswirkungen Die IHK mahnt in ihrem Konjunkturbericht, welche Folgen die nachlassenden Exporte haben könnten: „Zurzeit ist dies noch ein rein konjunktureller Effekt. Sollte dies aber länger so bleiben, ist dies ein starker Hinweis auf eine nachlassende internationale Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der hohen Energiepreise.“

Die Hoffnung bleibt zwar, dass es letztlich nicht so kommt, wie befürchtet. Doch allzu groß ist sie bei Werkle nicht. Die in der Konjunkturumfrage ermittelten Aussichten würden zumeist später auch so eintreffen. Vor allem externe, unerwartete Faktoren wie 2020 die Coronapandemie könnten Einfluss nehmen. Jetzt wäre das etwa bei einem überraschenden Friedensschluss der Fall.

Es sind laut Werkle letztlich „harte Fakten“ auf deren Grundlage die Unternehmen ihre Prognose abgeben. „Sie spüren die hohen Energiepreise oder Lieferengpässe am eigenen Leib.“ Dass sich hier eine emotionalen Überreaktion unter dem Eindruck des Kriegs in der Bewertung ausdrückt, ist also eher unwahrscheinlich. Darüber hinaus haben die „weitverbreitete Rezessionsangst“ der Unternehmen laut Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK in Düsseldorf, schon heute konkrete Folgen: nämlich eine deutlich niedrigere Investitionsbereitschaft.

Vor allem die Preise für Energie an erster Stelle und für Rohstoffe an zweiter Stelle nehmen die Unternehmen als größte Geschäftsrisiken wahr. Noch nie zuvor haben prozentual so viele Betriebe diese Faktoren als so bedrohlich wahrgenommen (73,5 Prozent bei der Energie, 67,5 bei den Rohstoffen). „In der Industrie liegen die Werte mittlerweile bei über 85 Prozent“, sagt Jürgen Steinmetz, Hauptgeschäftsführer der IHK Mittlerer Niederrhein. „Das ist ein gespenstischer Wert.“

Das bekommen auch die Kunden der Unternehmen in Industrie, Bauwirtschaft, Handel und Dienstleistung zu spüren. Über alle Branchen hinweg haben bereits 41 Prozent der befragten Unternehmen ihre Preise erhöht, 33 Prozent planen das noch. Dass sie nicht mit Kostensteigerungen zu tun hätten, sagen nur drei Prozent.

Wenn 15 Prozent der Betriebe angeben, dass sie keine Preissteigerungen planen würden, dann liegt das etwa an langfristigen Verträgen oder der Wettbewerbssituation. Das kann laut Steinmetz existenzbedrohend für Unternehmen werden. Vor allem Speditionen hätten zurzeit das Problem, noch wirtschaftlich zu arbeiten, da sie den Preisdruck nur schwer weitergeben könnten.

Die Ursachen für steigende Preise und Engpässe bei Rohstoffen sind sowohl in den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie in der Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung zu suchen. Die geringere Bereitschaft zu Investitionen schlägt sich nun auch bei der Bauwirtschaft nieder, die lange extrem boomte. Schon jetzt laufen die Geschäfte nach Angaben der Unternehmen nicht mehr so gut, zudem blickt sie so pessimistisch in die Zukunft wie seit 2009 nicht mehr. Berghausen sagt, dass Verzögerungen und Baustopps wahrscheinlicher würden, da Baustoffmangel und steigende Preise die Wirtschaftlichkeit von Projekten in Frage stellten. „Auftraggeber werden sich umgekehrt sehr genau überlegen, inwieweit sie so stark gestiegene Preise akzeptieren oder Projekte lieber auf Eis legen beziehungsweise ganz absagen.“