Auftakt in die Sommersaison Die Schützen feiern den Ball der Könige

Dass sich Hentsch auf der großen Kirmes am Rhein im vergangenen Jahr zum Stadtkönig schoss, war eine Überraschung. „Ich bin nicht mit dem Vorsatz, Stadtkönig zu werden, in das Schießen gegangen“, gesteht Hentsch. „Daher war es eine eher verblüffte Freude, als der Vogel heruntergefallen ist.“ Damit war klar, dass er jetzt mit seiner Gattin erneut das Spalier der gut 1000 Schützen in der Rheinterrasse entlang defilieren durfte. Als Regimentskönig in Unterbach hatten die Hentschs diese Ehre bereits gehabt. „Der Weg durch den Mittelgang des Ballsaals als Regimentskönigspaar war toll. Aber wir waren so begeistert und dadurch so verpeilt, dass wir am Bühnenaufgang vorbeigegangen sind und erst wieder eingefangen werden mussten“, gestand Steffi Hentsch. „Beim Ball der Könige passiert uns das nicht noch mal, wir haben ja geübt.“ Wie heißt es so schön: Wenn man die Generalprobe verpatzt, wird die Premiere umso schöner.