Stadt sucht Räume : Politik will Bürgerzentrum für Digitalisierung

Was die Digitalisierung möglich macht, soll an einem Ort erfahrbar werden. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nach einem Beschluss im Digitalausschuss soll die Stadt zentral gelegene Räume in einem ihrer Gebäude als „Reallabor“ für alle Bürger bereitstellen. Was damit genau gemeint ist.

In Düsseldorf soll ein Zentrum entstehen, in dem Bürgern die Digitalisierung näher gebracht wird. Mit großer Mehrheit hat der Digitalisierungsausschuss am Dienstagabend für einen Antrag von CDU und Grünen gestimmt. Die Stadt hat damit den Auftrag bekommen, ein städtisches Gebäude in zentraler Lage vorzuschlagen, das sich „als Plattform, Begegnungsort und Reallabor“ eignet. Genutzt werden soll es, um „im Dialog, in Seminaren, Vorträgen und Ausstellungen die Digitalisierung für die Bürger erlebbar zu machen.“ Ziel sei eine „Innovationskultur im digitalen Raum“. Neben zum Beispiel Ausstellungsflächen für unterschiedliche Akteure von Schule über Wirtschaft bis hin zu Medizin und Kultur könnten auch Räume zum Ausprobieren angeboten werden.