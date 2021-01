Aus dem Düsseldorfer Rathaus : Oberbürgermeister ruft zu Optimismus für 2021 auf

Düsseldorf Per Videobotschaft hat sich Stephan Keller (CDU) erstmals als Oberbürgermeister an die Düsseldorfer gewandt und dazu aufgerufen, das neue Jahr mit Zuversicht anzugehen.

Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) hat die Düsseldorfer dazu aufgerufen, das neue Jahr zuversichtlich zu beginnen. „Gemeinsam werden wir die Krise überstehen und das Virus besiegen“, sagte er am Freitag in einer Videobotschaft, die auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht wurde. 2021 bezeichnete er als „das Jahr der Hoffnung, und zwar der begründeten Hoffnung“.

Der Verwaltungschef riet den Menschen dazu, die positiven Erfahrungen des vergangenen Jahres nicht zu vergessen, sondern sie mitzunehmen. „Wir haben gesehen, welche Kräfte eine Krise freisetzen kann“, sagte er. So sei deutlich geworden, dass Nachbarschaftshilfe in Düsseldorf nicht nur ein Wort sei, sondern gelebte Praxis. An vielen Stellen habe sich der Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft gezeigt.

Der Oberbürgermeister appellierte an die weniger optimistischen Düsseldorfer, die durch die Pandemie stark beeinträchtigt seien, in den kommenden Monaten weiter durchzuhalten. „Wir tun als Stadt, was wir können, um Ihnen zur Seite zu stehen“, fügte er hinzu. In den nächsten Tagen will Keller das Gespräch mit Vertretern unter anderem der Gastronomie, des Einzelhandels und der Veranstaltungsbranche suchen und mit ihnen über Lösungen beraten.