Werbe-Tour in den Sommferien : Düsseldorfs Oberbürgermeister Geisel besichtigt Radwege

Auf seiner Sommertour fuhr der Oberbürgermeister mit Journalisten und interessierten Bürgern zu beispielhaften Projekten für den Radverkehr.

Der Radverkehr in Düsseldorf nimmt stetig zu. Das zeigen die Daten der Dauerzählstelle am Mannesmannufer. Dort wurden 2018 mehr als eine Millionen Radler registriert, rund 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Dass es aber noch einen großen Nachholbedarf in Sachen Radwege gibt, veranschaulichte die Sommertour mit Thomas Geisel. Auf der Radfahrt machte sich der Oberbürgermeister ein Bild vom Ausbau der Radwege. Vom Burgplatz startete der Tross über die Rheinuferpromenade durch die Carlstadt und Hofgarten. Erster Halt war an der Ecke von Inselstraße und Kaiserstraße, um die geänderte Verkehrsführung für Radler zu begutachten. Der Radweg hatte für viel Ärger gesorgt.