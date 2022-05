Schlangen am Airport : Oberbürgermeister Keller fordert zweite Sicherheitsfirma am Flughafen

Düsseldorf Keller unterstützt die Forderung des Flughafens und will den Auftraggeber Bundespolizei ansprechen. Für die wiederholt auftretenden Warteschlangen hat der Oberbürgermeister eine eindeutige Erklärung.

Oberbürgermeister Stephan Keller fordert einen zweiten Sicherheitsdienstleister für die Passagierkontrollen am Flughafen. Er sei besorgt über die immer wieder entstehenden langen Schlangen vor den Sicherheitsschleusen. „Die Ursache liegt alleine in der unzulänglichen Abwicklung der Kontrollen“, sagte er, nachdem er sich vom Flughafen über die teils chaotischen Zustände der vergangenen Wochen hatte informieren lassen.

Keller unterstützt damit die Forderung von Airport-Chef Thomas Schnalke nach einer zweiten Sicherheitsfirma. Er hatte diese in der vergangenen Woche mit ungewöhnlich deutlicher Kritik an der Bundespolizei verknüpft, die als Auftraggeber des Unternehmens Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) für die Kontrollen verantwortlich ist. Beim DSW war es zuletzt immer wieder zu extremen personellen Engpässen gekommen. Bis zu 140 Kräfte fehlten zum Teil pro Schicht im Vergleich zu den Vorgaben auf Grundlage der Planungsdaten, wie der Flughafen sagt. Diese stellt der Flughafen nach eigenen Angaben „vollumfänglich, fortlaufend und tagesgenau zur Verfügung“.

Flören hatte zudem betont, dass die gesamte Branche von Personalproblemen geplagt sei. Er befürchte deshalb, „dass es kurz- und mittelfristig keine nachhaltige Lösung geben wird“. So rechne er in den nächsten Wochen immer wieder mit punktuell längeren Wartezeiten.

Stephan Keller weis in seinem aktuellen Statement zwar ebenfalls darauf hin, dass die personellen Engpässe und Wartezeiten nicht nur in Düsseldorf auftreten. Allerdings sagt er auch: „Trotzdem ist dieser Zustand an einem der größten internationalen Flughäfen Deutschlands Außenstehenden nicht zu vermitteln und muss sich schnellstmöglich ändern.“ Keller kündigte an, sich in den nächsten Tagen mit den Verantwortlichen der Bundespolizei in Verbindung zu setzen. Er wolle die Forderung des Flughafens nach einem zweiten Sicherheitsdienstleister erneuern.