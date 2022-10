Früheres Wohnhaus des Komponisten-Paars : Düsseldorfs neues Schumann-Museum steht vor der Eröffnung

Düsseldorf Die Sanierung des Schumann-Hauses steht vor dem Abschluss – und Düsseldorf wird bis zum Sommer um ein neues Museum reicher. Auch für die frühere Wohnung von Cellist Beckmann gibt es nun eine Verwendung.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Düsseldorf wird im kommenden Jahr aller Voraussicht nach die Eröffnung eines neuen Museums feiern können. Die Arbeiten für die Sanierung des früheren Wohnhauses von Clara und Robert Schumann in der Carlstadt stehen vor dem Abschluss, die dort geplante Dauerausstellung zu Leben und Werk des Musikerpaars wird anschließend aufgebaut. Kulturdezernentin Miriam Koch kündigt an, dass das Museum vor den Sommerferien im kommenden Jahr erstmals seine Türen für Besucher öffnen wird.

Es ist der Abschluss eines langen Projektes mit einigen Hindernissen. Das 1795 erbaute Gebäude an der Bilker Straße 15 wurde in den vergangenen fünf Jahren umfassend saniert, die historische Substanz dabei erhalten. Erst während der Arbeiten erkannte Schäden an Stahlträgern, ein großer Wasserschaden nach dem Starkregen im vergangenen Sommer und zuletzt der Fund von Resten der Stadtmauer unter dem Gebäude führten zu Verzögerungen und Mehrkosten. Auch der Streit um den Auszug des langjährigen Mieters der beiden oberen Stockwerke, der im Sommer verstorbene Cellist Thomas Beckmann, überschattete die Planungen.