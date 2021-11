Stadtplanung in Düsseldorf : Neues Rathaus soll 425 Millionen Euro kosten

An der Moskauer Straße soll das neue Technische Rathaus entstehen. Foto: Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Am Internationalen Handelszentrum in Oberbilk war einmal ein Hochhaus geplant. Daraus wurde nichts. Jetzt will die Stadt dort selber einen 110 Meter hohen Turm errichten.

Die Stadt will an der Moskauer Straße in Oberbilk ein neues Technisches Rathaus bauen. Es soll ein rund 110 Meter hoher Turm entstehen, der den aktuellen Ansprüchen an moderne Bürokultur und ökologisches Bauen genügt. Um die 3000 der insgesamt 11.000 städtischen Beschäftigten sollen dort einmal arbeiten, der Standort an der Brinckmannstraße wird aufgegeben.

Der Kostenrahmen ist enorm: Die Planer gehen von 420 Millionen Euro aus, Kostensteigerungen noch nicht eingerechnet. In Kürze startet dazu das zweistufige Wettbewerbsverfahren, der Bauausschuss segnete dieses und die daran anschließenden Beauftragung eines Generalplaners am Dienstag einstimmig ab.

Die Stadtspitze verbindet mit dem Projekt den Anspuch einer Neuausrichtung der städtischen Verwaltung zu einem zukunftsweisenden Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerschaft. Die Digitalsierung und die Kriterien einer flexiblen Bürowelt sollen eine Hauptrolle bei der Gestaltung spielen.

Die Brutto-Grundfläche (BGF) soll etwa 93.900 Quadratmeter betragen, davon etwa 70.300 oberirdisch. Angestrebt wird eine Platin-Zertifizierung nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB), auch sollen die Kriterien einer klimaorientierten Kreislaufwirtschaft – dem Cradle-to-cradle-Prinzip – umgesetzt werden, was eine Wiederverwertung aller Baustoffe bedeutet.