Düsseldorfs neue Partnerstadt​: OB Keller reist in die Ukraine nach Czernowitz​

OB Keller reist in die Ukraine nach Czernowitz

Düsseldorfs OB Keller ist mit einer Delegation in die Ukraine gereist. (Archiv) Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Um die neue Städtepartnerschaft mit Czernowitz zu besiegeln, ist Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller am Mittwoch in die Ukraine gereist.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ist am Mittwoch mit einer Delegation in die Ukraine aufgebrochen, um mit Czernowitz eine neue Städtepartnerschaft zu besiegeln. Die Abreise via Polen wurde von Kellers Sprecher bei Twitter dokumentiert.