Die Düsseldorfer Kaffee-Karte : Düsseldorfs neue Kaffee-Liebe

Ein neuer Edel-Starbucks hat kürzlich an der Kö eröffnet. Foto: Edelmanergo

Rund um das Stadtzentrum schießen Cafés aus dem Boden, deren Schwerpunkt auf Kaffee liegt, gern mit Bohnen aus eigener Röstung. Aus Bittner wurde ein Copenhagen Coffee Lab.

Angefangen hat es wohl mit Starbucks: das Konzept, dass ein Café nicht unbedingt Kuchen nach Omas Rezept bieten und mit Wohnzimmer-Ambiente locken muss. Sondern dass es um Kaffee geht. Gern trendig mit Milch oder Schaum, im edlen To-go-Becher, mit wachsendem Umweltbewusstsein auch als Mehrweg-Version. Und aus besten Bohnen, die auch verkauft werden, sogar manchmal für 80 Euro das Kilo oder mehr. Nachdem jetzt am Carlsplatz das traditionsreiche Café Bittner aufgeben musste – vielleicht auch deshalb, weil schwere Torten und lange Kaffeeklatsch-Nachmittage nicht mehr so gefragt sind –, ist mit Copenhagen Coffee Lab auch dort ein moderner Kaffee-Anbieter eingezogen.

Das dänische Unternehmen wirbt mit seiner Leidenschaft für Kaffee, röstet die Bohnen in Kopenhagen und bietet sie außer in Lissabon und Duisburg auch in Düsseldorf an, gleich an mehreren Standorten. „Wir haben uns entschieden, uns auf Düsseldorf zu fokussieren, weil wir es als sehr moderne Stadt in einer interessanten Region sehen“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage dazu mit. Man sehe ein großes Potenzial in großen, aber nicht den offensichtlichsten Städten. Und: „Düsseldorf ist bekannt für hohe Qualität und Einwohner, denen Qualität vor Quantität geht.“

Info Die Deutschen lieben ihren Kaffee Konsum Nach einer Studie des Deutschen Kaffeeverbands von 2016 konsumierten die Deutschen im Schnitt 7,2 Kilogramm Rohkaffee. Ganz vorne in Europa lag Finnland mit 12,2 Kilo. Marktführer Das verbreitetste Kaffee-Konzept sind die McCafé-Bars von McDonalds. Deutschlandweit waren es 2017 850. In Düsseldorf gibt es neun.

Damit nennen die Dänen eine Reihe von Gründen, die auch der Düsseldorfer Gastronomie-Experte Markus Eirund hinter dem Kaffee-Trend vermutet. „Das Angebot wächst auffällig, besonders auch in den zentralen Lagen“, sagt er. „Die Dichte an Kaffee-Anbietern ist hier in der Stadt riesig.“ Die Zielgruppe seien oft jüngere Leute mit viel Geld: „Die gibt es in Düsseldorf eben reichlich, und die haben auch das Geld und das Interesse, sich einen Becher Kaffee für sechs Euro und mehr zu leisten.“

Der ursprüngliche Trend-Setter Starbucks ist in der Landeshauptstadt nicht mehr so breit vertreten wie einst. So gab es beispielsweise auch mal Filialen an der Nordstraße und im Medienhafen. Von einem Rückzug kann man bei sechs Filialen aber auch nicht sprechen, zumal eine davon eine kürzlich erst eröffnete Nobel-Filiale der Marke „Starbucks Reserve“ in direkter Nachbarschaft zur Königsallee ist. Nachfragen zu weiteren Plänen in Düsseldorf ignoriert das Unternehmen aber geflissentlich und teilt lediglich mit: „Wir freuen uns, unseren Teil zu der wachsenden Kaffeekultur in Düsseldorf beizutragen. Seit der Eröffnung des Starbucks Coffee Houses mit seltenen Reserve-Kaffees bieten wir den Düsseldorfern eine weitere Möglichkeit, ihren Kaffeedurst zu stillen.“ Das Angebot werde von den Düsseldorfern „mit großem Interesse aufgenommen“.

Weiterhin prominent vertreten ist die aus Düsseldorf stammende Kette Woyton (mit fünf Standorten in der Stadt und der eigenen Rösterei „Vier“), auch das ebenfalls hier gegründete Unternehmen „Espresso perfetto“ hat mehrere Standorte, sogar einen nagelneuen an der Kö 98. Das in ganz Deutschland verbreitete Unternehmen „Coffee Fellows“ hat bislang nur eine einzige Filiale hier, gelegen am unteren Kö-Ende. Dem Vernehmen nach soll man aber auf der Suche nach einem weiteren zentralen Standort sein.