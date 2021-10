Wirtschaftsstandort Düsseldorf : Die Modebranche erwirtschaftet zwölf Milliarden Euro pro Jahr

Düsseldorf Erstmals gibt es statistische Zahlen zur Branche. Zudem gibt es neue Pläne, wie der Modestandort Düsseldorf weiter gestärkt werden soll.

So gefährlich ist es für Radfahrer in Düsseldorf

Zwei Tote in diesem Jahr : So gefährlich ist es für Radfahrer in Düsseldorf

Politik will „Tempo“ in Neuss halten

Essity verlagert Produktion : Politik will „Tempo“ in Neuss halten

Was den Standort zudem ausmacht, ist das Ordergeschäft. Wie Angelika Firnrohr, Geschäftsführerin Fashion Net, mit Theresa Winkels, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung, im Wirtschaftsausschuss ausführte, gilt der Standort in der Branche als Nummer eins in Deutschland. Und das, obwohl Berlin und Frankfurt für die Mode viel mehr Fördergeld in die Hand nehmen würden. Die Ordertage zögen aufgrund ihrer Länge über viele Tage und nicht nur einen Termin pro Jahr sogar stärkere wirtschaftliche Effekte nach sich, durch mehr Übernachtungen in Hotels, aber auch für Taxifahrer und Caterer.