Handwerk in Düsseldorf : Das Handwerk feiert seine Meister in der Arena

Düsseldorf Mehr als 800 Jungmeister kommen. Mona Neubaur und Herbert Reul sind auf der Bühne dabei. Kammer-Präsident Andreas Ehlert fordert mehr Unterstützung von der Politik.

Endlich eine Meisterfeier in der Arena! Diesen Scherz ließ sich der Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, Andreas Ehlert, nicht entgehen, als er am Mittwoch das Programm für den Sonntag vorstellte, wenn 826 Jung-Meisterinnen und -Meister zum ersten Mal im Stadion geehrt werden. Unter freiem Himmel sollte die Feier nach zwei coronabedingten Absagen endlich wieder möglich werden. Als Festredner dabei sein wird der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer. Ans Mikrofon treten auch Innenminister Herbert Reul und die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubaur .

Ehlert würdigte die Durchhaltefähigkeit der jungen Meister, die den Widrigkeiten der Pandemie getrotzt hätten. Doch obwohl ihre Zahl wieder gestiegen ist – das Niveau von vor der Pandemie wird noch nicht erreicht. Angesichts kommender Herausforderungen wie der Energiewende sei das Handwerk allerdings in besonderem Maße gefragt, etwa beim Klimaschutz im Gebäudesektor. „Wir brauchen deshalb deutlich mehr qualifizierte Gründer“, so Ehlert. Immerhin, das Ziel der Selbstständigkeit verfolgen 58 Prozent der Meisterqualifizierten. Das ist der höchste Wert seit 20 Jahren. Ebenfalls eine gute Nachricht laut Geschäftsführer Axel Fuhrmann: In den Zukunftsbranchen zeichnet sich eine hohe Nachfrage nach Meisterkursen ab, so dass man zuletzt sogar aufgestockt habe.