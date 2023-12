Denkmalschutz in Düsseldorf Deutsche Stiftung Denkmalschutz kritisiert „Zerstörung“ der Gaslaternen

Mit deutlichen Worten kritisiert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD), dass in Düsseldorf nur noch sehr wenige Gaslaternen erhalten bleiben sollen. Am Donnerstag steht das Thema auf der Tagesordnung des Stadtrates. Es sollen Leitlinien beschlossen werden, wonach zumindest die Optik der Laternen weitestgehend erhalten bleiben soll. Mit Gas betrieben werden sollen allerdings nur noch 200 Laternen im Hofgarten, während es heute noch knapp 14.000 Exemplare in der Stadt gibt.