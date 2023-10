Inb der Bezirksvertretung 5 Politik beschäftigt sich erneut mit der Eventfläche an der Messe Düsseldorf

3. Für Ärger bei den Politkern sorgt der Bau von E-Ladesäulen am Kaiserswerther Markt. Die Bezirksvertretung wurde dazu vorher nicht gehört oder informiert. Das kritisieren die CDU und FDP. „In der Bezirkssatzung heißt es unter anderem, dass die Bezirksvertretungen zuständig sind für die Stadtbildpflege und die Zustimmung für Maßnahmen Dritter zu geben haben“, heißt es in einer gemeinsamen Anfrage. Mit deren Hilfe wollen die Politiker erfahren, warum sie bei den Planungen nicht mit einbezogen wurden. Sie wollen auch wissen, an welchen anderen Stellen im Stadtbezirk 5 in diesem und nächsten Jahr die Errichtung von E-Ladesäulen geplant ist.