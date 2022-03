Cyclingworld 2022 : Die Fahrradmesse kehrt mit mehr Ausstellern zurück

Düsseldorf Die Cyclingworld wächst nach zwei Jahren Pause weiter. Das Messegelände auf dem Areal Böhler wird größer und es sind noch mehr Marken vertreten. Was dort wann genau geboten wird.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll es in der nächsten Woche wieder eine Fahrradmesse geben. Der Initiator Stefan Maly und sein Projektleiter Torsten Abels kündigen für Freitag, 18., bis Sonntag, 20. März, mehr als 310 nationale und internationale Aussteller sowie mehr als 450 Marken auf dem Areal Böhler an. Damit bleibt die Cyclingworld auf Wachstumskurs. 2019 waren es noch 240 Aussteller sowie 300 Marken. Ob auch mehr als 20.000 Zuschauer wie vor drei Jahren kommen werden, ist offen. Zumal laut Veranstalter Kapazitätsgrenzen gemäß Coronaschutzvorgaben gelten dürften. Wer sicher gehen möchte, sollte deshalb Online-Tickets bestellen. „Der Verkauf per Tageskasse kann aktuell nicht garantiert werden“, heißt es in einer Ankündigung.